Dacia Logan continua testes antes de chegar ao mercado com mais argumentos A próxima geração do Logan já está em testes – como mostram estas fotos dos nosso camaradas do Carscoops - e chegará ao mercado em 2021, substituindo o carro que está à venda desde 2012. motores AutoMais motores/dacia-logan-continua-testes-antes-de-chegar_5e6bbc5b2af29a198baf0ce0





A próxima geração do Logan já está em testes – como mostram estas fotos dos nosso camaradas do Carscoops – e chegará ao mercado em 2021, substituindo o carro que está à venda desde 2012.

O carro receberá uma frente inspirada no Duster, manterá a volumetria do atual modelo, mas com um estilo diferente e mais moderno. Tal como sucederá no Sandero, o Logan vai receber um novo interior, mais moderno e afastado das antigas gerações do Clio. A partida, o Logan receberá o interior, volante e demais botões e outros comandos, do Duster. Novos revestimentos, novos acabamentos, enfim, o Logan a receber alterações profundas neste particular.

A plataforma será a mesma do novo Sandero, ou seja, uma versão simplificada da base CMF-B, partilhada pelos novos Clio, Captur e o Nissan Juke. Apesar de ser uma versão simplificada, tanto Logan como Sandero podem receber eletrificação com modelos híbridos, provavelmente mais simples que o E-tech da Renault por uma questão de custos. No início, a gama terá motores a gasolina e diesel, no primeiro caso o 1.0 litros, no segundo o 1.5 dCi, sendo difícil que o bloco 1.3 litros desenvolvido com a Mercedes chegue à gama Dacia.