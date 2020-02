Cupra vai revelar novo Formentor no Salão de Genebra O certame suíço será o palco para a Cupra apresentar o seu primeiro modelo original, o Formentor, colocando-o á venda no final deste ano. motores AutoMais motores/cupra-vai-revelar-novo-formentor-no-salao-de-_5e58043e3555ec12714bf72b





A Cupra libertou uma foto que mostra a traseira do carro, embora muitas fotos do modelo em testes, revelam que o estilo manteve-se fiel ao protótipo que surgiu o ano passado, exatamente, em Genebra.

Depois do Cupra Ateca, este é o segundo carro da Cupra, sendo que é o primeiro a não ter por base um modelo da Seat. Para a Cupra, o “Formentor oferece os benefícios de um carro desportivo com as qualidades de um SUV.”

As raízes do Formentor radicam no Seat 20V20 revelado em Genebra em 2015, integrando-se, perfeitamente, na ideia da Cupra, marca Premium virada para a performance. O carro é mais baixo que a maioria dos SUV, tem um tejadilho em curva, ombros esculpidos e cavas das rodas musculadas. A frente do carro tem a mesma grelha do Tarraco da Seat, com luzes LED à frente e atrás.

Não há dados sobre as dimensões do Formentor e no que toca às motorizações, pouco se sabe também, mas sendo uma marca que a Seat quer que seja uma montra tecnológica, o Formentor terá motores a gasolina, mas também unidades hibridas, provavelmente, Plug In. A suspensão terá o sistema adaptativo DCC do grupo VW, diferencial autoblocante e uma direção progressiva.