A marca desportiva e de luxo da Seat revelou o modelo de produção do Formentor, vestido com um manto de SUV compacto.

A gama Cupra recebe mais um elemento, depois do Ateca e do Leon, desta feita um modelo exclusivo da marca que permaneceu muito fiel ao protótipo apresentado o ano passado no Salão de Genebra. O novo patrão da Cupra, Wayne Griffiths, disse na revelação que o Formentor está destinado “a fazer da Cupra uma marca ainda mais relevante no mercado.”

O modelo está baseado na plataforma MQB do grupo VW (a mesma do Ateca) e tem como dimensões 4450 mm de comprimento, 1839 mm de largura e 1511 mm de altura, sendo que a distância entre eixos é de 2680 mm. Utiliza jantes de 19 polegadas e travões de generosas dimensões (18 polegadas). O volume da bagageira é de 450 litros.

No que toca às motorizações, o Formentor oferece o bloco 2.0 TSI turbo com tração integral, caixa DSG de dupla embraiagem de sete velocidades com 310 CV e 400 Nm de binário. Quanto à mecânica híbrida, mistura o bloco 1.4 litros TSI com 150 CV e um motor elétrico com 115 CV e potência combinada de 245 CV e 400 Nm de binário. Graças à bateria de 13 kWh, a autonomia em modo elétrico é de 50 km.

O Formentor está equipado com o sistema DCC (Dynamic Chassis Control) que monitoriza, constantemente, a superfície da estrada e aquilo que o condutor faz ao volante, fazendo mudanças impercetíveis no acerto da suspensão para oferecer uma melhor experiência na condução, aproveitando os modos de condução Comfort, Sport, Cupra e Individual.

No interior um ecrã de 12 polegadas serve o sistema de info entretenimento com controlo por voze de gestos, compatível com Apple Carplay (versão wireless) e Android Auto (com fio). Há quatro portas USB-C, um cartão SIM (e-SIM) e sistemas de ajuda à condução como o Cruise Control Adaptativo, deteção do ângulo morto e manutenção na faixa de rodagem.