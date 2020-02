Cupra não fará edição especial do Ibiza Poder-se-ia pensar que sendo a Cupra a marca de luxo e desportiva da Seat, depois das versões do Ateca e agora do Leon, o Ibiza fosse o próximo, mas isso não vai acontecer. motores AutoMais motores/cupra-nao-fara-edicao-especial-do-ibiza_5e57bd97ee210512b2d47e0d





Curiosamente, quando a Cupra foi lançada, oficialmente, em 2018, surgiu com o Cupra Ateca como primeiro modelo e um protótipo de um Cupra Ibiza, reconhecido como “estudo de design”, sendo baseado no acabada de apresentar Ibiza.

Porém, a revista britânica Top Gear entrevistou o responsável da engenharia da Cupra, Axel Andorff, e questionou-o sobre o destino do Cupra Ibiza. A resposta foi surpreendente. “Um dos nossos trabalhos de desenvolvimento é pensar na forma de arquitetar a gama e identificar possíveis modelos para o futuro. Ajuda-nos a criar protótipos que permitem avaliar como um carro deve parecer. Porém, neste momento, não há nenhum projeto nem plano para colocar em marcha um Cupra Ibiza. Não gasto um segundo do meu dia a pensar num carro desses!”Ao Cupra Ateca vai-se juntar brevemente o Formentor, o primeiro modelo totalmente pensado pela Cupra. Olhando para esta estratégia, será mais fácil à Cupra fazer uma versão do Arona, o SUV-B da Seat, que um Ibiza. Axel Andorff disse á Top Gear que “a frase ‘Freedom of Cupra’ não será demonstrada já, mas mais tarde no final do ano, pois aí teremos a liberdade que necessitamos para criar a marca. Temos algo preparado que vai demonstrar realmente aquilo que somos. Porém, tenho de lembrar que há regras rígidas dentro do grupo VW e seja aquilo que fizermos, temos de ter o apoio do conselho de administração.”