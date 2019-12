Cupra Formentor está em testes antes do lançamento já em 2020 O primeiro modelo da Cupra está já nos testes finais antes do lançamento em 2020. motores AutoMais motores/cupra-formentor-esta-em-testes-antes-do_5df7cbeff82d7c7982723578





O primeiro modelo da Cupra está já nos testes finais antes do lançamento em 2020.

Chama-se Formentor, o estilo será, praticamente, o mesmo do protótipo já apresentado no Salão de Genebra e terá uma motorização híbrida Plug In com 245 CV. Será o segundo modelo Cupra, depois do Cupra Ateca, mas o primeiro a não estar baseado numa versão Seat. Para a Cupra, o Formentor oferece “os benefícios de um desportivo com as qualidades de um SUV”.

O estilo bebe inspiração no protótipo Seat 20V20 revelado em Genebra em 2015, forma um crossover coupé e enquadra-se dentro daquilo que é a visão da Seat para a Cupra, uma marca Premium e não apenas uma marca desportiva.

Olhando para as imagens, percebe-se que o Formentor é mais baixo que a maioria dos crossover e tem um tejadilho fortemente inclinado, uma lateral musculada com uma traseira fechada onde se destaca o spoiler de generosas dimensões e os farolins destacados nos dois cantos do carro. a frente bebe inspiração no Tarraco.

Não há muitos detalhes do Formentor, sabe-se apenas que é mais baixo, mais largo e mais comprido que o Ateca, que fornece a base.

A mecânica terá versões a gasolina, diesel e híbridos, sendo que os híbridos na Cupra funcionam como montra tecnológica da Seat. Aliás, o lançamento do Formentor será feito com uma mecânica híbrida com bloco 1.4 litros TSI e motor elétrico que, juntos, debitam 245 CV e uma autonomia elétrica de 48 km, segundo protocolo WLTP. A caixa é uma DSG de dupla embraiagem. A suspensão está equipada com a suspensão adaptativa DCC do grupo VW e um diferencial autoblocante com direção progressiva.

Dizer que o nome do carro deve-se a uma península em Maiorca, seguindo a tradição da casa espanhola em dar nomes de regiões de Espanha aos seus carros.