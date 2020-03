Covid-19: como o coronavírus está a afetar a produção europeia? A disrupção que o Coronavírus e a doença Covid-19 está a provocar no Velho Continente, está a forçar encerramentos um pouco por todo o lado. motores AutoMais motores/covid-19-como-o-coronavirus-esta-a-afetar-a_5e6f86c9dcab6f199a2e8ac2





A disrupção que o Coronavírus e a doença Covid-19 está a provocar no Velho Continente, está a forçar encerramentos um pouco por todo o lado.

Vamos olhar para o que está a suceder um pouco pela Europa fora, de acordo com informações oferecidas pelo Automotive News Europe.

Itália

Duramente atingida pelo Coronavírus, Itália tem uma forte indústria automóvel que está parada. A Fiat fechou todas as suas unidades de produção, tal como a Ferrari o fez. Para já até dia 27 de março, mas a situação está a ser reavaliada. A Lamborghini também está de portas fechadas até 25 de março, quando a Brembo fechou por tempo indeterminado as suas quatro fábricas. Quanto à Magnetti Marelli, fechou a atividade durante três dias.

Espanha

Para lá do anúncio do fecho da fábrica de Valência da Ford, a Seat está a ponderar fechar a sua fabrica em Barcelona durante seis semanas, mas por falta de fornecimento de peças, o mesmo se passando com as fábricas da Renault em Espanha, por falta de componentes. As duas fábricas da Nissan perto de Barcelona, fecharam devido à falta de fornecimento de componentes, desconhecendo-se se continuará fechada ou se reabrirá esta semana.

França

A Renault continua a monitorizar a situação e a adaptar-se ao absentismo que começa a pesar devido à quarentena francesa. Em cima da mesa está a redução de produção, a redução de equipas nas fábricas, utilização de trabalhadores temporários, enfim, tudo para tentar o fecho das unidades de produção. Apenas uma, a de Flins, está fechada devido á falta de componentes e não devido ao Coronavírus. Quanto á PSA, todas as fábricas estão a trabalhar normalmente, com medidas de proteção reforçadas.

Alemanha

A Opel pediu à maioria dos seus trabalhadores administrativos na sede em Russelsheim para passarem a trabalhar de casa, depois de um caso positivo de Covid-19. A produção industrial não foi ameaçada. A Volkswagen enviou para casa cinco colaboradores de uma fábrica, depois de um caso positivo de Coronavírus. Outros dois funcionários na fábrica de Wolfsburg estão de quarentena depois de terem acusado positivo para Coronavírus após viagens de férias. Não regressaram ao trabalho e não estiveram em contacto com os seus colegas de trabalho, pelo que não houve necessidade de outras ações de contenção.

Eslováquia

A VW suspendeu a produção na fábrica de Bratislava, onde são produzidos os Porsche Cayenne, VW Touareg e Audi Q7, bem como os Skoda Citigo, Seat Mii e VW up, bem como a plataforma e os eixos do Bentley Bentayga. Já Jaguar Land Rover e PSA mantiveram a produção.

República Checa

Segundo a agência noticiosa checa, a comissão de trabalhadores da unidade de produção da Skoda e da Hyundai pediram uma paragem de 14 dias para promover a quarentena dos colaboradores, algo que deverá ser atendido.

Portugal

A redução de turnos significou uma queda na produção de 16%, devido á falta de trabalhadores devido a estarem em casa com os filhos menores. Sete dos 5536 colaboradores da AutoEuropa estão de quarentena devido á exposição ao Coronavírus.

Polónia

Fiat fechou a fábrica de Tychy até ao dia 27 de março.

Suécia

A Volvo anunciou que nenhuma das suas fábricas foram afetadas pelo Coronavírus, estando a funcionar normalmente.

Sérvia

A unidade Fiat de Kragujevac, estará fechada até 27 de março.

Bélgica

A Volvo anunciou que a fábrica de Ghent não está ameaçada pelo Coronavírus, pelo que a produção funciona normalmente.