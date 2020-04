Está quase à venda aquele que poderia ser o primeiro SUV descapotável da Volkswagen, o T-Roc Cabrio. Porém… o carro tem um avô praticamente desconhecido.

Não há muitos SUV descapotáveis e além do Range Rover Evoque, recordamos o Nissan Murano CrossCabriolet. Mas há um modelo, praticamente desconhecido, que se junta a esta lista e pode ser considerado o avô do T-Roc Cabrio.

Chama-se Biagini Passo e foi criado por um carroçador italiano, tendo por base um Volkswagen Golf 2 Country. Ou seja, tinha tração integral, um chassis com a distancia ao solo aumentada e um motor 1.8 litros com 98 CV. Curiosamente, a carroçaria era da primeira geração do Golf Cabriolet, com alterações feitas pela Biagini.

O estilo todo o terreno era conferido pelos alargamentos das cavas das rodas pretos e pelos para choques que mais pareciam de um carro de combate. A grelha dianteira também era totalmente diferente.

Pode parecer que o Biagini Passo pouco tem a ver com um Golf, mas a verdade é que a base era essa. O carro é raríssimo com uma produção entre 100 e 300 unidades, a maioria desaparecida depois de consumida pela ferrugem, já que o veículo não tinha proteção contra a corrosão. Não devem ter sobrevivido mais que uma mão cheia deles.