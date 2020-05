Diz-se que há construtores generalistas e Premium e de nicho, mas quase todos, alguma vez na sua história, fizeram automóveis que se tornaram em verdadeiras raridades. O AUTOMAIS dá-lhe a conhecer os carros mais raros das marcas mais famosas do planeta.

BMW 507 (252 unidades: 1956 – 1959)

Foi através da influência do importador americano da BMW, Max Hoffman, que o conselho de administração da casa bávara aceitou fazer o 507 para o mercado norte americano. A ideia era melhorar a imagem da marca nos EUA, ligando-a a uma ideia desportiva. O lucro sonhado no maior mercado mundial acabou em pesadelo porque o 507 acabou por ficar muito mais caro que o esperado. Apesar de celebridades terem aderido – como Elvis Presley que teve dois – as vendas não eram suficientes e a BMW tirou a ficha da produção do roadster após 252 exemplares feitos entre 1956 e 1959. A marca só voltaria a este tipo de modelos em 1978, com uma trapalhada que envolvia a Lamborghini, mas que deu origem ao M1 que foi produzido em 453 exemplares, dos quais 399 capazes de andarem em estrada.

Mercedes 300S (760 unidades: 1951 – 1958)

Conhecido como W188, o Mercedes 300S era o topo de gama da casa de Estugarda, partilhando muitas peças com a versão de 4 portas. Era, contudo, muito mais luxuoso e muito mais caro. Quando surgiu o 300Sc com injeção de combustível e mais cromados, o preço subiu e tornou-se no Mercedes mais caro dos anos 50. Foram construídas apenas 760 unidades divididos entre 314 coupés e 446 descapotáveis. É um carro mas raro que o 300 SL do qual foram vendidos 3258 unidades entre 1954 e 1957.

Kia Elan (1056 unidades: 1996 – 1999)

Há negócios que não fazem muito sentido e a compra dos direitos do Elan da geração M100 é um deles. Depois da aquisição dos direitos, a Kia lançou o carro em 1996, promovendo várias modificações: os farolins do Elan eram do Alpine e passaram a ser um desenho da Kia e o motor Izusu de 1.6 litros saiu para dar lugar a um bloco de 1.8 litros. A esmagadora maioria das 1056 unidades do Kia Elan foram vendidas na Coreia do Sul, tendo poucas chegado ao Velho Continente.

Honda P800 (1079 unidades: 1966 – 1967)

Durou apenas um ano e foi a primeira “pick-up” da Honda, a antecessora da Ridgeline vendida nos EUA. A P800 era uma evolução do comercial L800 e estava destinada, apenas, ao mercado japonês. A confiança era tanta que no único ano de produção, saíram da linha de montagem 7275 unidades do L800, mas apenas 1079 foram da “pick up”. Este modelo é, assim, mais raro que o segundo carro produzido pela Honda (o S500).

Porsche 912E (2092 unidades: 1976)

Não é o Porsche mais raro, esse é o 959 do qual só foram feitos 337 carros, a maioria para homologação na competição. Esse é o mais raro, logo seguido do 912 SE, vendido apenas duante um ano em 1976. Um carro que ainda reapareceu nos EUA para substituir o 914 e surgindo como uma variante mais barata do 911. Usava um motor Vokkswagen refrigerado a ar com 4 cilindros boxer, com 2.0 litros e injeção de gasolina, debitando 90 CV. Era igualzinho ao 911 e foram vendidos 2092 carros, até porque desapareceu com a chegada do 924 em 1977.

Hummer H3T (2738 unidades: 2008 – 2010)

A General Motors foi tentando encontrar forma de dinamizar a Hummer e pegou no modelo mais pequeno, o H3, e decidiu fazer uma “pick-up”, afinal o tipo de modelo que mais vende nos EUA. Era uma “pick up” de lazer, era mais barata que o H3 e todos acreditam que se tivesse tido a oportunidade disso, ter-se-ia transformado no modelo mais bem-sucedido da Hummer. A GM decidiu acabar com a marca em 2010, anunciou isso dois anos antes e o H3T ficou pelo caminho com apenas 2738 unidades produzidas em três anos. O H1 derivado do modelo militar vendeu 11 mil unidades e o H2 encontrou 150 mil clientes.

Subaru R1 (10.501 unidades: 2005 – 2010)

O carro mais raro da Subaru é o 1500 que, em 1954, foi produzido em 20 exemplares. Mas não passavam de protótipos e nunca chegaram à produção em série. Fora desta contabilidade também ficam as versões especiais do Impreza WRX, que contam para o total do Impreza. Portanto, o carro de série mais raro da Subaru é o citadino R1. Cumpria as regras dos “kei car” japoneses, tendo duas portas e uma carroçaria um nadinha disforme. Foram vendidos 10.501 carros durante os cinco anos que esteve á venda.

Audi Quattro (11.452 unidades: 1980- 1991)

Esteve á venda uma década e ficou conhecido como o modelo que mudou a cena dos ralis mundiais, estreando a tração integral que hoje é comum. Caro devido à tecnologia (especialmente face ao Coupé de onde derivava) a produção não ultrapassou as 11.452 unidades entre 1980 e 1991. Para se perceber a diferença, o Coupé de tração dianteira vendeu 174.687 unidades e a primeira geração do coupé R8, entre 2006 e 2014, vendeu 23.905 unidades.