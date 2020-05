O Governo Britânico para a Organização Mundial do Comércio e como tal os veículos importados para o Reino Unido com origem na União Europeia, pagam 10% de taxa.

Esta taxa será aplicada a partir de 2021 e foi revelada pelo Departamento Internacional de Comércio e é resultado do Brexit e da adesão do Reino Unido à Organização Mundial de Comércio. Assim, os carros da União Europeia passam a pagar o mesmo imposto que veículos vindos de qualquer parte do mundo.

Esta é uma alteração significativa, já que até agora não havia taxas aduaneiras entre as ilhas britânicas e a União Europeia, que só poderá ser mudada se o Governo britânico chegar a um acordo com Bruxelas antes do dia 1 de janeiro de 2021.

Porém, o executivo do Reino Unido vê com bons olhos estas taxas, pois assim, “vão ajudar a apoiar a indústria do Reino Unido”, onde estão as empresas de produção automóvel. A Jaguar Land Rover poderá ser uma das beneficiadas com estes 10% de acréscimo devido às taxas, nivelando os preços com os rivais de outros países.

Como a maioria dos construtores não vai absorver este custo fiscal, o valor cobrado será repercutido no consumidor que verá os preços de carros importados da União Europeia encarecer substancialmente. A Porsche foi das primeiras marcas a dizer que sem acordo no Brexit, o preço dos seus carros no Reino Unido subiria 10%.

Curiosamente, a Organização Mundial de Comércio, através da sua secretária geral Liz Truss, decidiu reduzir ou remover as taxas de uma série de produtos como máquinas de lavar louça, frigoríficos, produtos de cozinha e produtos sanitários e árvores de Natal.