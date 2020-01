Como fugiu Carlos Ghosn do Japão? Para já não se sabe, mas já há muitas teorias que afirmar ter contado com várias ajudas, entre elas a da sua esposa Carole. motores AutoMais motores/como-fugiu-carlos-ghosn-do-japao_5e0dbf2fd1023a1c08cd42d9





Para já, esta fuga está a colocar as autoridades japonesas numa forte depressão, pois Ghosn era seguido para todo o lado e vigiado com afinco pela polícia nipónica. Depois, a afirmação feita por um ministro libanês sobre a legalidade da entrada no Líbano de Carlos Ghosn, com um passaporte francês, deixa no ar que pode ter havido uma falsificação, já que as autoridades japonesas disseram que tinham apreendido todos os seus passaportes.

Finalmente, a teoria mais mirabolante de todas: a estação de televisão libanesa MTV diz que Ghosn escapou dentro de uma caixa de um instrumento musical, depois de uma banda ter estado na sua casa a fazer um concerto privado no Natal. Seguiu num camião para fora de Tóquio, depois foi enviado para fora do Japão e aí apanhou um avião privado para Beirute.

Outra teoria, mais plausível e lançada pelo “LE Monde”, diz que foi Carole, a sua esposa, quem tratou de tudo com a ajuda dos irmãos e de alguns amigos, tendo aproveitado o facto de poder passar uma noite fora de casa para se dirigir, escondido, para um aeródromo fora de Tóquio e levantar voo rumo á Turquia de onde seguiu para o Líbano, já com a sua esposa a bordo.

Finalmente, diz-se que Carlos Ghosn saiu de Tóquio com uma identidade falsa e um passaporte falso, entrando num avião privado com destino à Turquia de onde seguiu já com a sua esposa para Beirute.

Esta fuga espetacular do brasileiro já inspirou algumas frases: “Ghosn with the wind” ou “Ghosn, Ghosn gone”. Agora, é a policia que tem muitas explicações a dar para justificar como foi possível “perder” Carlos Ghosn…