Para aqueles que são verdadeiros adeptos da BMW, a casa de Munique lança a edição 2020 da sua coleção Lifestyle.

Os preços não são os mais agradáveis, mas na nova Coleção BMW Lifestyle 2020 poderá encontrar produtos como uma bolsa Montblanc for BMW por 790 euros, a Kartell fo BMW Ride On (625 euros) e as malas da Horizn Studios por 400 euros a mala de documentos e 450 euros a mala com rodas.

Há, também, t-shirts para senhora (40 euros) casacos para homem e senhora (190 euros), cronógrafo (349 euros), chávena térmica (25 euros), termo (25 euros) e a Montbalnc Liquid Pouch (99 euros).

Na coleção BMW M Collection estão disponíveis cascos para senhora por 230 euros e para homem (130 euros) e uma pasta de documentos por 240 euros. Há os ténis Puma M Motorsport para senhora (35 euros) e o relógio M Motorsport (99 euros).

Para as crianças, dentro da BMW Kids Collection, está um BMW M8 GTE e um i8 à escala e a pedais por um preço de 330 e 295 euros, respetivamente. No capítulo das bicicletas, a 3T Mountain Bike custa 5.500 euros.