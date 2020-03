Clube Escape Livre apadrinha lobo ibérico, o Lobito O Clube Escape Livre mantém o apadrinhamento do Lobito, um dos lobos do Centro de Recuperação do Lobo Ibérico. motores AutoMais motores/clube-escape-livre-apadrinha-lobo-iberico-o_5e78cf36fed2021973afe41e





O Clube Escape Livre mantém o apadrinhamento do Lobito, um dos lobos do Centro de Recuperação do Lobo Ibérico.

O clube da cidade mais alta de Portugal e conhecido pelos diversos passeios que realiza ao longo do ano, assume o seu papel social e repete o seu contributo e com vista à preservação do Lobo em Portugal.

Recordamos que o primeiro apadrinhamento do Lobito aconteceu em 2016, após uma passagem pelo CRLI, em Mafra, no âmbito de um dos passeios de todo terreno. Na ocasião, organização e participantes ficaram sensibilizados para a necessidade de acolhimento e defesa do lobo ibérico. Desde então, o clube tem renovado este apoio.

Em 2020, volta a apadrinhar o Lobito, agora com 10 anos de idade, pelo período de mais dois anos. O afilhado do Clube Escape Livre vive na companhia da loba Arga e é o mais tímido dos residentes do CRLI, sendo difícil fotografá-lo.

Refira-se que no CRLI residem atualmente 13 lobos que não podem viver em plena liberdade, por serem provenientes, por exemplo, de cativeiro ou zoológicos. O centro necessita de apoio constante para a sua manutenção, possível de diversas formas, do apadrinhamento, à chamada telefónica de valor acrescentado, aos donativos, às visitas e ao merchandising. Informação emwww.grupolobo.pt.

Para além deste gesto, o Clube Escape Livre orgulha-se de fomentar, junto dos seus participantes, alguns cuidados com a natureza. Assim, todos os participantes são informados da necessidade de circular dentro dos trilhos, de não interferir com a fauna e com a flora, e de ter máximo cuidado com os lixos, permitindo que a passagem não deixe marcas e esteja limpo e agradável para outras aventuras.

Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, afirmou que “desde o primeiro contacto com o CRLI, ficámos alertados para a necessidade da preservação da espécie, que já foi muito marcante na serra da Estrela, sendo hoje ali inexistente. Entendemos que o apoio ao Centro poderia ser um gesto e um contributo simbólico, não apenas para a espécie, como indiretamente para a Natureza, sendo que dela usufruímos nos nossos eventos.”