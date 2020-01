Citroen está a ultimar o substituto do C4 e do C4 Cactus que será revelado no final de 2020 Ontem mostrámos aquilo que eram desenhos do futuro C4 através da revista L’Automobile Magazine, hoje ficam aqui as fotos do carro em testes, que revelamo com a devida vénia à revista britânica Autocar. motores AutoMais motores/citroen-esta-a-ultimar-o-substituto-do-c4-e_5e298b12ec64cc12b381ed65





O novo modelo do segmento C da casa do “double chevron” terá a tarefa de substituir o C4 descontinuado em 2018 e o aburguesado C4 Cactus, com um carro oferecido em duas versões, uma convencional e um três volumes dedicado a outros mercados como o Médio Oriente, América Latina e na Ásia. Terá como base a plataforma CMP e terá motores a gasolina e gasóleo, e uma versão elétrica.

O C4 terá esta plataforma menos desenvolvida e mais barata que não consegue receber motorizações híbridas, apenas elétricas. Algo que a Citroen vai revelar em Paris no próximo dia 17 de fevereiro no evento “Citroen goes electric”, para o qual o AUTOSPORT/AUTOMAIS não foi convidado pela Citroen em Portugal, mas do qual lhe oferecerá todos os detalhes como é sua obrigação para convosco, nossos leitores. Nesse evento, a Citroen irá confirmar que a partir deste ano todos os novos modelos lançados pela marca terão uma versão eletrificada, seja puramente elétrico ou híbrido Plug In até 2025. Será isto e a estratégia de eletrificaç~s.-o da Citroen para o futuro.

O estilo do novo C4, apesar da pesada camuflagem dos modelos de testes, deixa antever uma frente “à Citroen” e um formato de SUV, com um tejadilho descendente e uma traseira surpreendentemente elevada.