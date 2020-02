Citroen C3 recebe ligeira renovação de meio de ciclo O renovado C3 tem mais opções de personalização, novos bancos para maior conforto, chega ao mercado em abril. motores AutoMais motores/citroen-c3-recebe-ligeira-renovacao-de-meio_5e440585e83a5312a740a359





O renovado C3 tem mais opções de personalização, novos bancos para maior conforto, chega ao mercado em abril.

Este refrescar de meio de ciclo recebe um ligeiro renovar do estilo, nomeadamente, à frente, alterações inspiradas no Cxperience concept de 2016. Os faróis foram redesenhados (agora com tecnologia LED de série), o para choques também está diferente e na lateral, os “airbumps” foram redesenhados. As cavas das rodas também estão diferentes e as ilhargas também foram redesenhadas.

Há novas jantes de 17 polegadas e o programa de personalização foi alargado para 36 cores e combinações de acabamentos para 97. O C3 será, certamente, um dos carros mais personalizáveis do segmento.

O interior não mudou muito, mas a Citroen esforçou-se para melhorar o conforto e o ambiente, incluindo os novos bancos “Advanced Comfort”, vindos do C4 Cactus, além de um apoio de braços central. As mecânicas permanecem iguais, ou seja, o bloco 1.2 litros a gasolina com 85 e 110 CV e o 1.5 litros turbodiesel com 100 CV.