As regras de emissões europeias estão a dizimar os melhores carros do Velho Continente e a próxima vítima é o BMW M2!

Segundo o sítio BimmerToday, a produção do BMW M2 da geração F87 vai terminar, para o mercado europeu no final do outono de 2020! Esta decisão da BMW cobre todas as versões do M2, seja o M2 Competition como o M2 CS. Mesmo com uma procura acima do esperado pela BMW, o carro passará a estar disponível fora da Europa a partir do outono de 2020.

O que vale é que poderá sempre encomendar um carro fora da Europa ou de países vizinhos á União Europeia, ou então, esperar por 2022 quando chegar o novo M2.