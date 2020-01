CES 2020: o que as marcas de automóveis vão apresentar em Las Vegas O Consumer Electronics Show estava longe de ser um salão onde as novidades automóveis eram expostas, mas com a cada vez mais interligação com a tecnologia e a eletrónica, leva a que o CES, como é conhecido o certame norte americano, seja hoje um lugar importante para os construtores. motores AutoMais motores/ces-2020-o-que-as-marcas-de-automoveis-vao_5e135a01281deb1beb11f6cf





O Consumer Electronics Show estava longe de ser um salão onde as novidades automóveis eram expostas, mas com a cada vez mais interligação com a tecnologia e a eletrónica, leva a que o CES, como é conhecido o certame norte americano, seja hoje um lugar importante para os construtores.

Contas feitas, estiveram no CES 2020 mais de 160 empresas tecnológicas ligadas ao automóvel, incluindo aqui 10 construtores automóveis. E para que fique claro que o CES é importante, estiveram presentes em Las Vegas o CEO da Daimler, Ola Kallenius, o responsável da tecnologia na Ford, Ken Washington e o presidente do departamento de pesquisa e desenvolvimento da BMW, Klaus Frohlich. Fique a saber com o AUTOMAIS as maiores novidades do CES 2020, no que ao automóvel diz respeito.

BMW – vai mostrar um protótipo do interior do i3 elétrico, dizendo a BMW que o i3 Urban Suite oferece uma sensação de boutique de hotel, com um amplo banco e zonas de descanso dos pés, além de um ecrã que se abre saído do tejadilho e uma zona de som pessoal.

Fisker – A marca americana de veículos elétricos vai estrear no CES o Ocean, um crossover elétrico com uma bateria de 80 kWh e oferece uma autonomia de 480 km. A produção deverá começar em 2021.

Ford – vai exibir o Mustang Mach E a todos os consumidores de eletrónica, exibindo os quase 500 km de autonomia, um estilo arrojado e uma conectividade absoluta.

General Motors – Terá como destaque a integração da assistente controlada por voz da Amazon, a Alexa, dentro de um Cadillac CT5.

Honda – Vai revelar muitas das tecnologias que tem estado a ser desenvolvidas pela incubadora de ideias da casa japonesa, a Honda Xcelerator, e por “start ups” focadas em melhorar o ambiente das oficinas e a produção em fabrica. Estará exposto um “exoesqueleto” e o Sound Hound, um assistente controlado por voz e ditado de inteligência artificial. O “Smartphone as Brain”, permitirá utilizar o telefone no veículo, verdadeiramente, com mãos livres.

Hyundai – a casa coreana vai revelar mais pormenores de um carro voador altamente personalizável que tem capacidade de condução autónoma. A Hyundai tem planos para evoluir para uma plataforma de provisão de mobilidade inteligente até 2025, mudando assim de paradigma. Além disso irá anunciar que vai gastar mais de 50 kil milhões de dólares em veículos elétricos, “fuel cell” e condução autónoma, além dos táxis voadores e serviços de mobilidade.

Mercedes – vai mostrar um protótipo descrito como “antevendo uma forma totalmente nova de interação entre humanos, tecnologia e a natureza. Além disso, terá em exibição a gama EQ.

Nissan – O Ariya estará em destaque, um modelo que o AUTOMAIS já lhe deu a conhecer.

Renault – a casa francesa vai mostrar tecnologia que vai permitir conectar diversos aparelhos de casa que vão ser controlado através o tablier do carro. Também deverá surgir o protótipo de um modelo elétrico alimentado por pilha de combustível.

Toyota – serão revelados detalhes sobre o novo ecossistema de movimentação e terá vários veículos de demonstração.