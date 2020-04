Uma garagem virtual em torna da sua viatura esteja onde estiver, é a proposta da Cartrack.

Chama-se Carwatch e é o mais recente serviço de segurança da Cartrack no mercado nacional – uma garagem virtual em torno da sua viatura, esteja onde estiver. À distância de um clique na aplicação, o serviço é ativado e, em caso de movimento indevido, a equipa do serviço de apoio permanente Cartrack entra em ação.

Em Portugal, já é possível subscrever o Carwatch, um serviço que tem sido um enorme sucesso em países como África do Sul, Singapura e Tailândia. Através de um clique na aplicação da Cartrack, criam-se zonas de segurança de forma automática, que constroem umagaragem virtual em torno da viatura, esteja onde estiver.

Em caso de deslocação para além da zona de proteção, de movimentos no local ou de ignição, recebe um alerta telefónico que dará início imediato a procedimentos de recuperação, caso seja confirmada a tentativa de roubo da viatura.

A introdução do Carwatch vem complementar outras funcionalidades já existentes na Cartrack, dedicadas especificamente à segurança dos veículos e dos seus condutores, como o botão de pânico (caso pressionado, emite um alerta para a equipa do serviço de apoio permanente, sendo usado em situações de emergência e “carjacking”) ou o botão de autenticação do condutor (que emite um alerta caso o condutor não o pressione).