Lembre-se: condução e álcool não são compatíveis e acabam quase sempre em acidente e numa visita ao hospital. Veja neste vídeo o que se passou com um polaco.

Vinha ao volante de um Suzuki Swift que assim que tocou na rotunda, levantou voo a uma altura impressionante, aterrando do outro lado, destruído, e com o ocupante em estado crítico. A Policia, no seu relatório, menciona o cheiro forte a álcool dentro do carro, acreditando que o acidente foi provocado por embriagues do condutor. Se foi por outra qualquer razão, se conseguir safar-se, receberá dura punição e não voltará a conduzir tão depressa.

