Serão 10 os modelos que vão lutar pelo título: Hyundai Sonata, Kia Soul EV, Kia Telluride, Range Rover Evoque, Mazda 3, Maxda CX-.30, Mercedes CLA, Mercedes GLB, Volkswagen Golf e Volkswagen T-Cross.

Entre estes, o Kia Soul EV e o Volkswagen T-Cross disputam o título de Carro Mundial Urbano 2020, contra o Renault Clio, Peugeot 208 e Mini Cooper.Quanto ao Carro de Luxo Mundial do Ano 2020, só alemães: BMW X5, BMW X7, Mercedes EQC, Porsche 911 e Porsche Taycan.

Já para o Carro Desportivo Mundial do Ano 2020, temos o BMW M8, Porsche 718 Boxster/Cayman GT4, Porsche 911, Porsche Taycan e Toyota Supra. No prémio para o design, Iab Callum e Gordon Murray, entre outros, escolheram como concorrentes o Alpine A110 S, Mazda 3, Mazda CX-30, Peugeot 208 e Porsche Taycan.

Dizer que os finalistas foram escolhidos por um júri de 86 jornalistas em redor do globo e que no Salão de Genebra vão ser reduzidos para um número mais restrito com os vencedores a serem anunciados no Salão de Nova Iorque em abril.