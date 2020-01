Carlos Ghosn está na lista dos mais procurados da Interpol O ex-CEO da Renault e da Nissan protagonizou uma fuga espetacular do Japão e está atualmente em Beirute e, também, na lista dos mais procurados a Interpol. motores AutoMais motores/carlos-ghosn-esta-na-lista-dos-mais_5e176a5f2713b21bf063a4d6





Carlos Ghosn Bichara é, atualmente, o fugitivo mais famoso do mundo e está na lista dos mais procurados pela Interpol, mas apesar de todos terem fotos do brasileiro, a Interpol não consegue ter uma foto na sua lista.

O “Aviso Vermelho” diz que ele é procurado pelo Japão e divulga a idade, sexo, nacionalidade, idiomas e quais as acusações. O brasileiro asilado em Beirute, faz parte de uma lista de 62 mil “avisos vermelhos”, mas só 7 mil são públicos. A Interpol destaca que um “Aviso Vermelho é um aviso internacional de procura de pessoa em fuga, mas não configura um mandado de prisão.” Portanto, enquanto Carlos Ghosn continuar no Líbano ou em países que não tenham acordo de extradição com o Japão, está seguro.