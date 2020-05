O maior construtor chinês de veículos elétricos e o segundo maior do mundo atrás da Tesla, já desenhou o plano para chegar à Europa.

A marca escolheu entrar pelo mercado norueguês, o mercado europeu mais amigo dos veículos elétricos. E o modelo escolhido para instalar a sua gama no Velho Continente será o SUV Tang EV600, já no final do ano. Um modelo elétrico com uma autonomia de 520 km e tem tração integral. Deverá manter a bateria de 82,8 kWh e dois motores com 245 CV.

A BYD tem ainda planos para introduzir os seus veículos comerciais ligeiros e camiões elétricos. Desta forma, a BYD juntaria à gama de autocarros que já comercializa na Europa, uma gama de produtos ligeiros.

O diretor europeu da BYD, Isbrand Ho, referiu que “a Noruega é o mercado mais avançado da Europa quando falamos de modelos elétricos, possuindo uma alargada rede de recarregamento. Depois, vamos avaliar, cautelosamente a performance do mercado, mas a longo prazo o nosso objetivo é expandir as vendas para toda a Europa.”