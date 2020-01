Bugatti vai fazer mais versões especiais do Chiron Quem o diz é Stephan Winkelmann, o CEO da Bugatti, lembrando que as séries especiais com base no Chiron são essenciais. motores AutoMais motores/bugatti-vai-fazer-mais-versoes-especiais-do_5e2839adab112512a5a6010e





Quem o diz é Stephan Winkelmann, o CEO da Bugatti, lembrando que as séries especiais com base no Chiron são essenciais.

O homem que já esteve à frente da Lamborghini e da Audi Sport, é o responsável da Bugatti e o cérebro por trás das várias versões especiais lançadas com base no Chiron. Falamos do Chiron Sport, Chiron Super Sport 300+, Divo, Centodieci e o exemplar único do La Voiture Noire. E a família de modelos com base no CHiron, vai aumentar!

Em declarações à revista britânica Autocar, o CEO da Bugatti deixa claro que “os derivativos do Chiron são essenciais. O carro oferece-nos essa possibilidade e se não o fizéssemos, os clientes não iriam apreciar aquilo que se pode extrair do carro.”

Winkelmann anunciou que os primeiros Divo serão entregues este ano, estando previsto realizar mais alguns modelos que Stephan Winkelmann recusa-se a chamar edições especiais. Isto porque são modelos que têm mexidas em quase todas as áreas como sucederá, caso seja feito, com o Roadster e com o EB110, uma homenagem ao primeiro Bugatti da nova geração, que não tem certezas de ser produzido.