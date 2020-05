O novo Picanto já foi revelado na Coreia do Sul, onde se chama Morning, chegando à Europa brevemente.

O Picanto não recebe uma revolução no exterior, o que se percebe pelo sucesso que tem obtido no Velho Continente e um pouco em todo o Mundo. A frente recebe as maiores alterações, como o AUTOMAIS já lhe tinha dito, com novos faróis e uma grelha “TigerNose” redesenhada, para choques diferentes e detalhes como o friso cromado na grelha, que preenchem as novidades em termos de estilo.

No interior, maiores novidades. Além do melhoramento da qualidade dos materiais, o novo Picanto recebe nas versões mais equipadas, um ecrã sensível ao toque de 8 polegadas, pouco habitual no segmento. Há redução de botões físicos e o Picanto reforça os sistemas de ajuda á condução: manutenção na faixa de circulação, monitorização do ângulo morto e travagem autónoma de emergência com deteção de peões. Já as versões de base contam com um pequeno satélite no lugar do ecrã, com botões e um pequeno visor monocromático. A mecânica não receberá alterações e não está prevista uma versão elétrica.