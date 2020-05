Chama-se X2 xDrive25e, foi dado a conhecer no início do ano, foi apresentado hoje e chega ao mercado nacional em julho com o preço de 51.500 euros.

Para se diferenciar dos restantes, este X2 tem uma frente redesenhada de onde desaparecem os pequenos faróis de nevoeiro, substituídos nas mesmas funções pelos faróis LED que têm uma função “luzes de mau tempo”. As outras alterações residem no rebaixamento do carro de 10 mm para ajudar a aerodinâmica, jantes de 17 polegadas, abertura para o carregamento elétrico no guarda lama do lado esquerdo e um avisador para peões.

No interior também não há grande mudanças, apenas ecrãs de informação sobre o sistema híbrido e o “roubo” de espaço na bagageira devido à localização da bateria de 10 kWh: passa de 470 para 405 litros e de 1355 para 1290 litros com mos bancos rebatidos.

A mecânica híbrida está assente no bloco de três cilindros com 1.5 litros a gasolina turbo com 125 CV que chegam às rodas dianteiras. Junta-se um motor elétrico com 95 CV colocado no eixo traseiro, oferecendo, assim, tração integral. Contas feitas, são 220 CV e 385 Nm de binário, bons para chegar aos 195 km/h e acelerar dos 0-100 km/h em 6,8 segundos. A autonomia em modo elétrico é de 57 km, com a bateria a poder ser recarregada em cinco horas numa tomada doméstica ou 3,2 horas numa “wallbox” oferecida pela BMW.

O BMW X2 xDrive25e já está disponível para encomenda, chega em julho e custa 51.500 euros.