O AUTOMAIS já lhe revelou fotos e detalhes do novo Série 4 Coupé, mas o carro está pronto para ser revelado no próximo dia 2 de junho.

A casa bávara lançou, cedo demais, uma ligação na internet com as fotos e os detalhes do carro, mas arrependeu-se e tirou do ar essa ligação. Mas agora é definitivo: a BMW vai apresentar, num frenesim pós Covid-19, mais um modelo, agora o Série 4 Coupé.

A enorme grelha dianteira está bem visível, confirmando o novo “narigudo” da gama BMW. O carro tem a base do Série 3, pelo que o estilo – tirando as narinas ou o duplo rim como quiserem – sendo original por fora, será igual por dentro. A plataforma CLAR será a base, partilhando as mecânicas, incluindo o motor do M4 que será o mesmo do X3M. Dia 2 de junho cá estaremos ara lhe revelar tudo sobre o novo Série 4 Coupé.