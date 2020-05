Segundo o sítio Bimmer Today, a BMW está a preparar o fim da produção do M760Li, que usa o motor V12 da casa bávara.

O carro desaparecerá do mercado europeu, pelo que poderá continuar a sua carreira nos EUA, na Ásia ou no Médio Oriente. Tudo porque a BMW está a ultimar um novo Série 7 e na gama, o modelo com motor V12 tem vendas marginais. Junta-se a isso o facto do V12 não ter sucessor e numa era de eletrificação e modesta exibição de potência com motor de explosão, para a BMW acabar, já, com o motor V12.

Recordamos que p V12 da BMW é usado também pela Rolls Royce, sendo uma peça de engenharia: 6.6 litros, biturbo, com 609 CV e 849 Nm de binário. Uma “besta” musculada que está acoplada a uma caixa automática de 8 velocidades que chega às quatro rodas através de um sistema de tração integral. Chega dos 0-100 km/h em 3,6 segundos com a velocidade limitada aos 250 km/h.

Não há confirmação da BMW, mas o patrão da BMW M, Markus Flasch referiu em 2019 que “para lá do que temos hoje, não acredito que exista um novo V12 no futuro da BMW.” Já este ano, foi Klaus Froelich, patão do departamento de pesquisa e desenvolvimento, quem voltou ao assunto dizendo “o nosso V12 pode nçao ter um futuro pois produzimos poucos por ano e os milhares de euros adicionados aos custos de o fazer compatível com as normas de emissões, não vale a pena.”

O motor BMW V12 não irá desaparecer e deverá perpetuar-se para lá de 2023, como algumas fontes apontavam, pois continuará debaixo do capô dos Rolls Royce Phantom e do Cullinan, sendo que é quase certo que será o motor do novo Ghost.