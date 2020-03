BMW Série 4 mostra-se com muita camuflagem, mas com a grelha duplo rim enorme Os nossos companheiros de trabalho do sítio Carscoops.com, libertou estas imagens do BMW Série 4, ainda muito “escondido”, mas com a grelha à mostra. motores AutoMais motores/bmw-serie-4-mostra-se-com-muita-camuflagem_5e74a25979a1b71956b749d3





Os nossos companheiros de trabalho do sítio Carscoops.com, libertou estas imagens do BMW Série 4, ainda muito “escondido”, mas com a grelha à mostra.

Já era famosa, mas agora com as dimensões absurdas, a grelha “duplo rim” da BMW ganha mais destaque, embora não haja nada a fazer, pois o carro será assim mesmo. este e outros!

Cada vez que é “apanhado”, o Série 4 da BMW mostra sempre mais alguma coisa, agora o “duplo rim” e também as formas gerais do carro. A grelha que esta nestas imagens, mostra uma versão que será dedicada à versão M4 e ao modelo M440i. E será este o modelo que está debaixo do vinil que serve de camuflagem.

Fica, assim, claro que o Série 4 terá uma identidade bem diferente do Série 3, com a BMW a afastar os dois modelos. O que é uma boa novidade, pois a BMW tinha optado pelo estilo “matrioska”. Tudo o resto, ainda é desconhecido, embora o interior não deva ser muito diferente do que é usado no Série 3 e a gama de motores tenha unidades a gasolina, diesel e híbridas Plug In, ficando a variante elétrica reservada para o i4.