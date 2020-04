Após os testes feitos em Arjeplog, a base de inverno da BMW na Suécia para os ensaios em temperaturas extremas, no centro de testes de Miramas, França, e no Nurburgring, a BMW voltou a Munique para finalizar os testes do nosso Série 4. E até conseguiu que alguns jornalistas fossem até Munique para experimentar o carro!

Não nos tocou esse privilégio, mas a BMW difundiu muitas fotos do modelo altamente camuflado, deixando-nos uma antevisão do que será o carro. E promete que será um regressar às raízes da BMW e ao “Driving Dynamics” do qual tergiversou há algum tempo.

A BMW promete que o Série 4 Coupé terá um chassis individualizado (mesmo que a plataforma seja a CLAR do Série 3) , focado na entrega de uma comportamento de topo. Comparado com o Série 3, de onde deriva, o Série 4 tem um menor coeficiente de arrasto, é 57 mm mais baixo e tem o centro de gravidade mais baixo 21 mm. As rodas da frente têm camber negativo e a via traseira mais larga 23 mm. Tudo medidas vindas da competição, com o objetivo de aumentar a aceleração lateral e a capacidade de manter as rodas na trajetória, dando ao carro um comportamento eficaz e capaz de oferecer o “Driving Pleasure” que a BMW se gabava de oferecer.

Ao mesmo tempo, a casa bávara diz que o Série 4 terá um conforto excelente numa utilização quotidiana, graças ao investimento nas suspensões, com o eixo dianteiro apoiado em juntas de união dupla e baços sobrepostos e um eixo traseiro multibraços. Os conjuntos mola amortecedor são novos e com afinação desportiva.

Para ajudar a oferecer um comportamento de excelência, o sub-chassis dianteiro é exclusivo e a antepara entre o motor e o habitáculo foi redesenhado para oferecer maior rigidez no eixo dianteiro, enquanto no eixo traseiro, as ligações dos vários braços foram feitas para incrementar a rigidez e melhorar a estabilidade em linha reta.

Quanto às motorizações, vão sublinhar o carácter desportivo do BMW Série 4. No topo está o M440i xDrive com o seis cilindros em linha com 3 litros e turbo, com 374 CV, que tem tecnologia híbrida ligeira com tecnologia 48 volts. O motor elétrico/gerador e uma segunda bateria forma o sistema. Assim, são oferecidos mais 11 CV para melhorar a aceleração. O carro terá diferencial M Sport e travões igualmente M Sport, com as jantes de 18 polegadas igualmente com o cunho M.