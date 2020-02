BMW Série 4 é agressivo e, sim, tem as narinas gigantes O AUTOMAIS já lhe tinha revelado fotos do carro com as narinas alargadas, mas agora há duas fotos que parecem mostrar o modelo final. motores AutoMais motores/bmw-serie-4-e-agressivo-e-sim-tem-as-narinas-_5e4fd4793555ec127148f0a3





O AUTOMAIS já lhe tinha revelado fotos do carro com as narinas alargadas, mas agora há duas fotos que parecem mostrar o modelo final.

O sítio de internet Kolesa surgiu com estas duas fotos que mostram o carro no seu formato final, aquele que será o primeiro modelo da nova linguagem de estilo da casa bávara, tendo por base o Concept 4 mostrado no Salão de Frankfurt do ano passado.

Naturalmente que estas não são fotos oficiais, mas estão muito perto daquilo que será o carro. Os faróis são mais angulares, as grelhas inferiores não terão favo de mel, mas linhas horizontais, mas a grelha será assim. Curiosamente, é enorme, mas o Audi A5 tem uma grelha maior!

Para a traseira não há referências, apenas o protótipo de Frankfurt, sendo que as imagens são feitas com base no Concept 4 e nos modelos atuais da BMW.

Certo é que o BMW Série 4 terá um 430i com o bloco 2.0 litros com 255 CV e 400 Nm de binário, um M440i com o seis cilindros de 3.0 litros com 382 CV e um M4 com 480 CV.