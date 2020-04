As imagens espia permitiram ao sítio russo Kolesa desenhar duas imagens muito convincentes do que será o próximo BMW Série 2 Coupé.

A BMW tem estado debaixo dos holofotes com várias fugas de informação a exporem o iX3 (o primeiro SUV elétrico feito com base no carro com motor térmico), o renovado Série 5 e, agora, o Série 2. Primeiro foram as fotos do carro num elevador monta cargas meio destapado que deixou ver como serão a frente e a traseira do novo modelo. Os camaradas russos do sítio Kolesa apressaram-se a desenhar uma versão virtual, mal muito realística, daquilo que será o novo carro.

É verdade que a BMW tem feito bem o seu trabalho, pois além destas duas fotos, não há um único registo do carro camuflado ou não em testes. Sabe-se ainda pouco sobre o carro, mas para já é notória uma pequena revolução no estilo, tentando quem sabe lançar a passadeira vermelha a uma nova linguagem de estilo da casa bávara. A plataforma será nova, a CLAR, a mesma que usam o Série 3 e o Z4 (e o Toyota Supra, já agora…). Porém, teremos de esperar que a BMW liberte mais dados sobre o novo modelo. Para já fica a nota do bom aspeto do carro e a comparação com o mais recente M2 CS.