BMW Série 2 Active Tourer começa a perder camadas de camuflagem O carro deverá ser revelado no final deste ano, mantendo as principais características do atual modelo, mas modernizando áreas mais necessitadas. motores AutoMais motores/bmw-serie-2-active-tourer-comeca-a-perder_5e874fea1a16c91991be80ac





O carro deverá ser revelado no final deste ano, mantendo as principais características do atual modelo, mas modernizando áreas mais necessitadas.

O estilo do renovado Série 2 Active Tourer seguirá a matriz do novo Série 1, onde bebe inspiração. Tem avanços dianteiros e traseiros mais curtos e já se sabe que graças a uma reorganização da arrumação de componentes, a BMW trabalhou muito na melhoria do espaço interior.

No que toca às motorizações, a BMW vai usar o bloco 1.5 litros com três cilindros turbo, a gasolina, além do 2.0 litros turbo a gasolina. A gama diesel oscilará entre os 120 e os 190 CV, sendo expectável que a BMW ofereça uma versão híbrida Plug In para reduzir a média de emissões de CO2. Já uma versão M não está, para já, no horizonte do Série 2 Active Tourer, ficando as aspirações desportivas limitadas a uma variante com motor a gasolina e 305 CV. Mas, nada está confirmado.

O Série 2 Active Tourer chegará ao mercado depois da BMW já ter mostrado o Série 2 e o Série 2 Gran Coupe. Quem não vai regressar é o Série 2 Gran Tourer de sete lugares, pois esse mercado está, praticamente, extinto.