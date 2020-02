BMW revela novos X5 xDrive40d e X5 xDrive40d com motor diesel e hibridização suave As novas versões diesel do X5 e do X6 têm um seis cilindros em linha híbrido suave com 48 volta e motor de arranque gerador, suficiente para 340 CV e 700 Nm de binário. motores AutoMais motores/bmw-revela-novos-x5-xdrive40d-e-x5-xdrive40d-_5e426d3cec64cc12b38aecec





As novas versões diesel do X5 e do X6 têm um seis cilindros em linha híbrido suave com 48 volta e motor de arranque gerador, suficiente para 340 CV e 700 Nm de binário.

A grande novidade em ambos os modelos é esta mecânica diesel com hibridização, apelando à tecnologia de 48 volts e motor de arranque gerador, formando um “mild hybrid” que apesar dos 340 CV e dos 700 Nm de binário, exibe um consumo combinado WLTP entre 5,9 e 6,4 l/100 km e emissões combinadas de CO2 de 154 a 167 gr/km, para o X5 e 5,8 a 6,2 l/100 km e 153 a 164 gr/km de emissão de CO2.

O motor foi desenvolvido para esta tecnologia, faz parte da família BMW TwinPowerTurbo e tem sobrealimentação de duplo estágio, sistema “common rail” com injetores piezo elétricos e ainda turbo de geometria variável para melhor controlo nas pressões, sejam elas baixas ou elevadas. Com até 10 injeções por ciclo, os injetores fazem-nos a uma pressão de 2700 bar. Graças a um sensor de pressão instalado no injetor, a dose precisa de combustível é injetada e assim combate-se o desperdício, melhorando a combustão, logo emitindo menos e consumindo menos, também.

Ambos os modelos possuem caixa automática Steptronic com 8 velocidades e o sistema de tração integral inteligente BMW xDrive. Para controlar as emissões, o motor tem dois níveis de tratamento de NOx, algo que é de série nos BMW desde 2012, um catalisador de oxidação e filtro de partículas. Assim, o motor cumpre as normas Euro 6d que só entrarão em vigor em 2021.

Graças ao sistema híbrido suave com tecnologia 48 volts, oferece 11 CV extra ao motor, permitindo que a aceleração 0-100 km/h fique nos 5,5 segundos para ambos os modelos. Ambos os modelos têm tecnologia 48 volts que permite, também, recuperar energia nas travagens e desacelerações, oferecendo essa energia ao motor, auxiliando, também, a suspensão que assim é mais rápida a responder, graças ao poderoso gerador que alimenta a suspensão adaptativa. É este poderoso gerador que funcionando como motor de arranque, controla o sistema “Stop/Statrt” eliminando vibrações e ruido desnecessário. O sistema tem uma função “á vela” que permite desligar o motor quando o veículo rola com ligeira carga no acelerador ou sem carga nenhuma. Este modo está incluído no modo Eco-Pro, mas também no Comfort.