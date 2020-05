O novo Série 6 Gran Turismo é um carro que a BMW diz combinar a capacidade desportiva com o conforto de um GT a devorar quilómetros. O carro chega a Portugal em julho com os preços a começarem nos 75 mil euros.

A BMW decidiu apresentar ao mesmo tempo que o Série 5 e Série 5 Touring, o renovado Série 6 Gran Turismo (GT) que recebe as mesmas alterações do Série 5.

O carro não mudou muito como podem ver nas imagens e nas comparações que fazemos: vai continuar a ser feito lado a lado com o Série 7 e o Série 8 em Dingolfing, com as mesmas dimensões (5091 mm de comprimento, 1902 mm de largura, 1538 mm de altura e 3070 mm entre eixos) e a mesma volumetria.

As maiores alterações surgem na frente, com a alargada grelha duplo rim e os faróis perfilados, com tecnologia full LED com função de iluminação em curva e o sistema automático de controlo de máximos. A tecnologia BMW Laserlight está disponível como opção. Há novos para choques, as saídas de escape foram redesenhadas e com o pacote M há um novo difusor traseiro.

No interior, o Série 6 GT continua a ser muito prático, destacando-se a bagageira com 600 litros que pode chegar aos 1800 litros com os bancos rebatidos. Há, ainda, um novo ecrã de 12,3 polegadas para no sistema de info entretenimento que funciona com o sistema iDrive 7, acompanhando um painel de instrumentos digital com ecrã de 12,3 polegadas. As opções em termos de equipamento são muitas, com destaque para o sistema de som da Bowers&Wilkins com sistema surround e 16 altifalantes.

As mecânicas são semelhantes às do Série 5 com a oferta de cinco versões diferentes. Arranca com o 630i (258 CV; 400 Nm; 250 km/h; 6,5 segundos dos 0-100 km/h; consumo de 6,1 a 5,9 l/100 km e emissões de 139 a 135 gr/km de CO2), seguindo-se o 640i (333 CV; 450 Nm; 250 km/h; 5,5 segundos dos 0-100 km/h; consumo de 7,0 a 6,8 l/100 km e emissões de 160 a 155 gr/km de CO2).

A gama diesel arranca com o 620d (190 CV; 400 Nm; 220 km/h; 7,9 segundos dos 0-100 km/h; consumo de 4,6 a 4,4 l/100 km e emissões de 120 a 116 gr/km de CO2), seguem-se o 630d [630d xDrive] (286 CV; 650 Nm; 250 km/h; 6,1 segundos dos 0-100 km/h [5,9]; consumo de 5,0 a 4,9 l/100 km [5,3 a 5,1] e emissões de 133 a 128 gr/km de CO2 [140 a 135]) e o 640d xDrive (340 CV; 700 Nm; 250 km/h; 5,3 segundos dos 0-100 km/h; consumo de 5,6 a 5,4 l/100 km e emissões de 147 a 141 gr/km de CO2).

Quanto a preços, o 630i custa 75 mil euros, seguem-se o 620d com uma etiqueta de 68.500 euros, o 630d com um preço de 86 mil euros e, finalmente, o 640d xDrive fica por 99.000 euros.