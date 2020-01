BMW remodela gama com a eletrificação através de versões “mild hybrid” Os motores a gasóleo da BMW ganham um híbrido suave para maior economia e eficiência e o Série 1 recebe variante mais poderosa com o 120d. motores AutoMais motores/bmw-remodela-gama-com-a-eletrificacao-atraves_5e21a23bfc58531c1bc85e4f





As alterações serão introduzidas na Primavera e vão ajudar a BMW a tentar cumprir com o teto de emissões de CO2 no Velho Continente, pois a cada bávara promete menores comsumos e reduzidas emissões com estes “mild hybrid”.

Contas feitas, todos os modelos da versão 320d (carro, carrinha, xDrive), o X3 xDrive20d e o X4 xDrive20d – que têm em comum a utilização do bloco 2.0 litros turbodiesel – vão ser equipados com um motoro de arranque/gerador de 48 volts e uma pequena bateria de iões de lítio, que oferecem mais 12 CV de potência, além de regeneração de energia na travagem e maior capacidade para andar “à vela”, ou seja, sem a utilização do motor térmico.

Além da função de reduzir consumos e emissões, o sistema melhora a aceleração desde o arranque e em velocidade de cruzeiro consegue ganhos no consumo. Outra vantagem reside no sistema “Stop/Start” que é muito mais suave graças ao impulso elétrico.

O sistema da BMW quando em fase de regeneração, desliga o motor de combustão interna quando o carro segue a menos 15 km/h, armazenando a energia recuperada por essa desaceleração até à paragem, em concomitância com a travagem, cuja energia também é recuperada. Por outro lado, e até próximo dos 160 km/h a função “coast” ao invés de colocar o motor ao ralenti, desliga-o mesmo, permitindo que o carro siga sem consumir e sem nenhuma emissão. Diz a BMW que o seu “mild hybrid” melhora tanto a eficiência como a dinâmica” destes modelos a atualizar.

Paralelamente, o Série 1 ganha um novo motor turbodiesel, o bloco 2.0 litros com 190 CV, que lhe oferece uma aceleração 0-100 km/h em 7,3 segundos e velocidade máxima de 230 km/h. Terá caixa automática de 8 velocidades. Também no Série 3 há novidades, com o 318i a receber o motor 2.0 litros com quatro cilindros com 156 CV e 249 Nm (no lugar do tricilindrico) que permite tocar os 222 km/h e chegar dos 0-100 km/h em 8,4 segundos. Finalmente, o Série 7 e o Série 8 receberam atualizações de equipamento.