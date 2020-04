Será que este registo antevê aquilo que os nossos camaradas do L’Automobile Magazine dizem ser o coupé do X7?

O nome está registado e nestas coisas não há fumo sem fogo, mas nada está confirmado e a BMW há meses que anda num jogo de lusco fusco sobre um topo de gama SUV chamado, hipoteticamente, X8 com versão M. Com o registo do nome pode o processo ter avançado e dentro em pouco recebermos mais novidades. Ou não, pois muitas vezes as marcas registam nomes e nunca os usam. Apenas defesa, nada mais.

Mas, imaginando que a BMW faz mesmo um X8, podemos estar face a um carro ainda mais luxuoso que o X7, feito com base neste e com o formato coupé, muito apreciado nos topos de gama. Mas a BMW não pode elevar muito o X8, pois na BMW há um SUV chamado Cullinan que faz parte da Rolls Royce. Sim, estão em frequências diferentes, mas se luxo, a mecânica e o preço sobem sem limites, poderá haver um conflito de interesses. Lá mais para o final do ano saberemos se foi um rumor ou se há mesmo fogo depois deste fumo.