O M5 receberá uma variante verdadeiramente “hardcore” que terá um estilo ligeiramente diferente do “normal” M5.

Todos sabem que o BMW M5 vai receber uma renovação no próximo ano e ao mesmo tempo chegará uma versão de topo denominada CS (CLubSport). O modelo receberá as alterações do Série 5, mas o CS deverá ter algumas alterações que o destacam do comum M5.

Diferenças encontramos nas entradas de ar inferiores, maiores que as que conhecemos no M5 Competiton. Nota-se, igualmente, melhoria do sistema de travagem por trás das jantes de generosas dimensões. O difusor traseiro é grande e a asa traseira também está majorada.

Não há certezas sobre a motorização que o M5 CS vai utilizar, mas fala-se de um novo V8 duplo turbo que se atira para os 595 CV no M5, 620 CV no Competition e perto dos 670 CV no CS. E, claro, o carro será mais leve que os seus “irmãos”. Como será isso feito? Se for seguida a receita do M3, teremos muitas peças da carroçaria em fibra de carbono, jantes de alumínio forjado, pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, interior forrado em Alcantara, bancos próximos da competição, enfim, uma série de medias que rebaixariam o centro de gravidade e que no M3 escovaram 10 kgs.

As suspensões serão mexidas, os travões devem ser carbono cerâmica e deverá ser muito mais caro que um M5 “normal”.