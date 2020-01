BMW M3 terá quatro rodas motrizes e… o nariz com a grelha gigante! O M3 continuará a sua carreira com nova versão que, pelas fotos publicadas pelos nossos camaradas da revista “L’Automobile Magazine” e outros sítios de internet, terá a grelha duplo rim de dimensões... gigantescas. motores AutoMais motores/bmw-m3-tera-quatro-rodas-motrizes-e-o-nariz_5e2ed116f0a7d51282993b2c





O M3 continuará a sua carreira com nova versão que, pelas fotos publicadas pelos nossos camaradas da revista “L’Automobile Magazine” e outros sítios de internet, terá a grelha duplo rim de dimensões… gigantescas.

Numa entrevista ao BMW Blog, o novo responsável pelo estilo da BMW, Domagoj Dukec, 46 anos, nascido em Frankfurt, referiu que “o novo duplo rim da BMW não nasceu como uma decisão estratégica. Não estávamos sentados e dissemos ‘eh pá vamos fazer o rim maior’. Tivemos várias conversas sobre como dar aos nossos carros uma aparência autoconfiante. Nos na BMW não dizemos aos designers o que têm de desenhar, mas sim ter um objetivo e desenhar as coisas de forma a cumprir esse objetivo. Queremos, sempre, algo fresco e diferente, sempre tendo em linha de conta o que o cliente deseja e gosta. Sim, a grelha parece gigantesca, mas há grelhas muito maiores. A nossa dá mais nas vistas.”

E pronto, aqui está a justificação para que o duplo rim tenha vindo a aumentar de tamanho e que no M3 e M4 tenha proporções que, parecem, totalmente desproporcionadas. Porém, aqui no AUTOMAIS não temos curso de design e não percebemos muito da matéria.

O M3 terá, também, versões de tração traseira e integral e manterá a oferta de um cabriolet. O motor será sobrealimentado, o já conhecido seis cilindros em linha com 3.0 litros duplo turbo (chama-se S58) desenvolverá 510 CV e 600 Nm de binário nas versões Competition, pois as “normais” do M3 e M4 deverão exibir mais contidos 480 CV. O sistema de tração integral dará prioridade às rodas traseiras e como sucede no M5 e no M8, poderá desligar o eixo dianteiro e ficar um puro tração traseira. As versões de tração traseira terão o mesmo seis cilindros, mas numa versão menos potente. A caixa de dupla embraiagem de sete velocidades será substituída por uma unidade com conversor de binário e 8 velocidades, mas a BMW oferecerá uma caixa manual com seis relações.