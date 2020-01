BMW lança versão híbrida Plug-In do X1 com 57 km de autonomia O sistema que o X2 vai utilizar é o mesmo do X1 xDrive25e apresentado o ano passado pela BMW. motores AutoMais motores/bmw-lanca-versao-hibrida-plug-in-do-x1-com-57_5e1c5bfcb467e01be600890a





O sistema que o X2 vai utilizar é o mesmo do X1 xDrive25e apresentado o ano passado pela BMW.

O lançamento do X2 com motorização híbrida Plug In faz parte do inevitável programa de eletrificação da gama da BMW, para ajudar a casa de Munique a ficar abaixo das 95 gr/km de CO2, valor obrigatório na União Europeia. O X2 xDrive25e Plug In chega ao mercado mais para o final do ano e está equipado com o motor 1.5 litros turbo a gasolina com 3 cilindros, 125 CV e 220 Nm de binário, acoplado a um motor elétrico com 95 CV e 165 Nm, alimentado por uma bateria de iões de lítio com 10 kWh.

Contas feitas, a potência combinada é de 220 CV e o binário máximo de 385 Nm, o que permite ao X2 xDrive25e chegar dos 0-100 km/h em 6,8 segundos, tocando os 195 km/h. Em modo puramente elétrico, a velocidade fica limitada a 135 km/h.

Como referimos, a autonomia em modo elétrico é de 57 km, com o carregamento da bateria a demorar 5 horas numa tomada convencional ou 3,2 horas numa “BMW i Wall Box”. O consumo misto é de 1,9 l/100 km e as emissões de CO2 de 43 gr/km de CO2. Tudo homologado debaixo do protocolo WLTP. O motor térmico aciona as rodas da frente, o motor elétrico está nas rodas traseiras, tendo este uma caixa de relação única, enquanto o primeiro tem uma caixa automática Steptronic de seis velocidades.