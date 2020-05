A BMW está num frenesim impressionante: lançou em 24 horas o X2 xDrive25e e os renovados Série 5 e Série 6 GT, além da renovação do Mini Countryman. Mas não fica por aqui.

Aliás, os lançamentos feitos esta quarta feira são apenas a ponta de um icebergue de novidades que a BMW vai lançar este verão. Novidades que vão dos motores á tecnologia, passando pelos equipamentos.

Os motores vão passar a ser híbridos simples (mild hybrid) em 37 modelos que vão dos Série 3, 5 e 6 e Série 7, além da gama X com destaque para os X2, X3, X4, X5, X6 e X7. O sistema já é conhecido: adiciona um motoro de arranque/gerador e uma bateria adicional que ajuda à melhoria dos consumos e emissões e ainda oferece 11 CV extra para ajudar nas acelerações em breves momentos.

A BMW irá oferecer um novo seis cilindros turbodiesel com 3 litros, equipado como sistema “mild hybrid”, turbos otimizados e novos injetores. Nas versões 30d (usados no 730d, 730d xDrive, 730Ld, 730Ld xDrive, X3 xDrive30d, X4 xDrive30d e o X6 xDrivr30d) o motor terá 286 CV e 650 Nm de binário, ou seja, mais 21 CV e 30 Nm de binário que anteriormente. Para as versões 40d (inclui o 740d xDrive, 740Ld xDrivem X3 M40d, X4 M40d, X7 xDrive40d) a potência sobe para 340 CV e 700 Nm, o que permite ao 740d xDrive reduzir o tempo de aceleração 0-100 km/h em 0,2 segundos, para 5 segundos.

O BMW Série 2 Gran Coupe vai ganhar uma variante de entrada, o 218d com o bloco 2.0 litros turbiodiesel com 150 CV e 350 Nm de binário, chegando dos 0-100 km/h em 8,6 segundos com caixa manual de seis velocidades e 8,5 segundos com a caixa automática de 8 velocidades. O 220d xDrive Gran Coupe oferecerá 190 CV e 400 Nm de binário, terá tração integral e chega dos 0-100 km/h em 7,3 segundos.

Todos os propulsores híbridos Plug In terão uma nova função: eDrive Zone, que muda para o modo elétrico sempre que o sistema de navegação deteta uma zona de baixas emissões que são possíveis de encontrar, já, em 80 cidades europeias.

O Série 3 receberá várias novidades tecnológicas, incluindo o novo sistema operativo “BMW Operating System 7”. Isso vai permitir que o BMW Live Cockpit seja redesenhado com mais funções. Esta gama receberá como opção bancos M Sport e uma nova cor azul para a carroçaria

Ainda no capítulo da tecnologia, o sistema “Driving Assistant Professional” será melhorado nas gamas 3, 5, 6 e 8 bem como no X5, X6, X7, M5 e M8. Entre as novidades, destacamos a função “Active Navigation Guidance” que indica ao condutor a mudança de faixa quando necessário, para continuar a condução rumo ao destino marcado no sistema de navegação. O condutor pode seguir a indicação do sistema em plena segurança com a ajuda do sistema de mudança de faixa.

O “cruise control” ativo com sistema de “stop&go” ganha uma nova função: a regulação adaptativa da distância para o veículo á frente, adaptando-se, assim, às condições ambientais e do tráfego. O sistema também terá uma função “Emergency Lane Assistant” que guia, de forma automática, o veículo para a zona ideal da faixa de rodagem em situações de engarrafamento na autoestrada.

Mais significativo é a BMW, finalmente, aceitar nos seus carros o sistema Android Auto, oferecendo acesso ao Google Maps e ao assistente Google. Destaque final para o sistema de limite de velocidade da BMW atualizado que agora funciona, até, com os limites de velocidade não permanentes ou impostos durante uma parte do dia ou da semana. O Série 7 e o Série 8 receberão melhorias no sistema “Active Steering” de direção ativa e haverá uma alargada paleta de cores para a maioria da gama BMW.