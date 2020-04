BMW junta-se á luta contra o aborrecimento do confinamento e lança alargado grupo de passatempos Tal como o AUTOMAIS, também a BMW quer ajudar a lutar contra o aborrecimento do confinamento provocado pela pandemia de Covid-19. motores AutoMais motores/bmw-junta-se-a-luta-contra-o-aborrecimento-do_5e96cd6fc987876cbebab930





Tal como o AUTOMAIS, também a BMW quer ajudar a lutar contra o aborrecimento do confinamento provocado pela pandemia de Covid-19.

Já aqui tínhamos feito eco de desenhos de várias marcas e até carros para montar em papel. A BMW quis ir mais longe e tem uma pagina exclusiva com vários tipos de passatempos que pode aceder clicando aqui.

Precisa, apenas, de uma impressora, papel A4, tesoura, lápis de cor, um dado e se for perfecionista, um pouco de cartão. A seguir pode encontrar as imagens dos diversos passatempos e as respetivas ligações para fazerem a descarga do passatempo.

QUE OS JOGOS DA PANDEMIA COMECEM!!!





https://www.bmw.com/en/automotive-life/coloring-pictures-for-kids.html

https://www.bmw.com/video/is/content/BMW/bmwcom/bmw_com/category/Automotive%20Life/bmw-game/The_Big_BMW_Race.pdf

https://www.bmw.com/video/is/content/BMW/bmwcom/bmw_com/category/Automotive%20Life/bmw-game/Find_The_Pair.pdf

https://www.bmw.com/video/is/content/BMW/bmwcom/bmw_com/category/Automotive%20Life/bmw-game/Park%20Your%20BMW_engl_1.pdf

https://www.bmw.com/video/is/content/BMW/bmwcom/bmw_com/category/Automotive%20Life/bmw-game/Park%20Your%20BMW_engl_2.pdf

https://www.bmw.com/video/is/content/BMW/bmwcom/bmw_com/category/Automotive%20Life/bmw-game/PuzzleDuo_engl_1.pdf

https://www.bmw.com/video/is/content/BMW/bmwcom/bmw_com/category/Automotive%20Life/bmw-game/PuzzleDuo_engl_2.pdf

https://www.bmw.com/video/is/content/BMW/bmwcom/bmw_com/category/Automotive%20Life/coloringkids/bmw-i3-download.pdf

https://www.bmw.com/video/is/content/BMW/bmwcom/bmw_com/category/Automotive%20Life/coloringkids/bmw-x7-download.pdf

https://www.bmw.com/video/is/content/BMW/bmwcom/bmw_com/category/Automotive%20Life/coloringkids/X5-EN.pdf

https://www.bmw.com/video/is/content/BMW/bmwcom/bmw_com/category/Automotive%20Life/coloringkids/i4-EN.pdf

https://www.bmw.com/video/is/content/BMW/bmwcom/bmw_com/category/Automotive%20Life/coloringkids/i4_front.pdf

https://www.bmw.com/video/is/content/BMW/bmwcom/bmw_com/category/Automotive%20Life/coloringkids/i4_back.pdf

https://www.bmw.com/video/is/content/BMW/bmwcom/bmw_com/category/Automotive%20Life/coloringkids/M8-EN.pdf

https://www.bmw.com/video/is/content/BMW/bmwcom/bmw_com/category/Automotive%20Life/coloringkids/M3-EN.pdf

https://www.bmw.com/video/is/content/BMW/bmwcom/bmw_com/category/Automotive%20Life/coloringkids/city.pdf