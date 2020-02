BMW iX3 receberá jantes de liga leve especiais que reduzem o arrasto em 5% O lançamento do iX3 será importante para a BMW e a casa bávara está a cuidar de todos os pormenores com muita atenção. motores AutoMais motores/bmw-ix3-recebera-jantes-de-liga-leve_5e3be3d8d617441277abe561





Uma das novidades do modelo elétrico serão as jantes de liga leve. De acordo com a BMW, as jantes vão passar a ser um elemento essencial para melhorar a eficiência do veículo até, imagine-se, 30%. Ora, nos modelos elétricos, essa vantagem pode ser decisiva, para aumentar a autonomia.

Ora, a BMW criou jantes únicas para o iX3, feitas em alumínio, com detalhes angulares entre os braços. Diz a BMW que este desenho reduz o arrasto 5% quando comparadas com as jantes “normais” do X3. Além disso, são muito ligeiras, nada menos que 15%.

O baixo peso e o reduzido arrasto combinam-se para baixar o consumo de energia, segundo o protocolo WLTP, em 2%. Não parece muito, mas são 10 km que são ajuntados aos 440 km previstos de autonomia.

As novas jantes não são mais caras de fazer, podem assumir vários desenhos sem comprometer a eficiência. O iNext e o i4 poderão usar estas jantes. O iX3 terá uma bateria de 74 KWh e um motor elétrico com 286 CV e 400 Nm de binário, levados para as rodas traseiras.