BMW i4 revelado em forma de protótipo quase pronto para a produção O rival do Tesla Model S tem por base o Série 4 Grand Coupe, 525 CV e promete uma autonomia de 600 km, chegando ao mercado em 2021.





Não serão muitas as diferenças entre este protótipo revelado online e o modelo que chegará ao mercado em 2021 como parte de uma alargada gama de produtos da marca BMW i que serão lançados até 2025. A BMW reclama 525 CV para o i4 e uma autonomia de até 600 km. A bse é o Série 4 Gran Coupe, que será revelado no final deste ano e será muito parecido a este i4.

Em termos de estilo, abraça o novo conceito da BMW, com um longo capô e um habitáculo inclinado para trás, numa tentativa de aproximar-se do cliente tradicional da BMW e fugindo do i3, carro que sempre foi controverso dentro da BMW e entre os adeptos e clientes da marca. Bebe muita inspiração no SUV elétrico iNext, que está a ser desenvolvido pela casa bávara.

Para que a aerodinâmica seja o mais eficiente possível, o i4 tem superfície limpas e sem grandes tecnicidades no desenho, exceção feita ao duplo rim de dimensões generosas – que passa a ser a nova imagem de marca da BMW – a lâmina invertida na parte inferior dos flancos, os faróis dianteiros muito finos, o tejadilho com forte curva a caminho de uma traseira mais tradicional na BMW, com nova interpretação do “Hofmeister kink” no terceiro vidro lateral e os novos farolins traseiros com tecnologia OLED. A iluminação azul na grelha, na lâmina lateral e no difusor traseiro sublinha ser o i4 um carro totalmente elétrico, acreditando-se que será mantida no carro de produção em série. Os puxadores mantido à face da carroçaria, as jantes otimizadas aerodinamicamente e o novo símbolo da BMW a duas dimensões, mais simples para utilização digital, fazem parte dos destaques deste Concepti4.

No interior, o Concept i4 exibe uma abordagem minimalista de um tabliê que recebe um enorme ecrã curvo que alberga os instrumentos digitais e o sistema de conectividade e info entretenimento. A última evolução do BMW iDrive é oferecida no Concept i4, juntamente com um grupo de botões sensíveis ao toque colocados numa ampla consola central que vai de uma ponta á outra do habitáculo. O volante também é novo e lembra os volantes de competição do passado, com o cubo afundado e o aro apoiado em braços verticais.

O carro está equipado com um motor elétrico produzido e desenvolvido pela própria BMW, capaz de debitar 535 CV (mais 70 que o motor de seis cilindros a gasolina do M4 CS), tem tração integral através de uma caixa de velocidades que a BMW não revela qual é, deixando no ar uma novidade nesta área. A BMW acredita que o carro chega dos 0-100 km/h m 4 segundos com uma velocidade máxima de 200 km/h.

A base do Concept i4 e do futuro i4 é uma versão modificado da arquitetura CLAR, que recebeu alterações para acomodar a bateria de iões de lítio com 80 kWh. Uma bateria que a BNMW descreve como “fina e otimizada para oferecer maior densidade e armazenamento”, pesando, diz a BMW, apenas 550 kgs. A autonomia será de 600 km, mas a BMW poderá oferecer versões de apenas duas rodas motrizes, menos potência e bateria mais pequena. O carro terá três modos de condução (Core, Sport e Efficient) e um sistema acústico para mitigar a falta de ruído de um modelo elétrico, tendo para isso a BMW solicitado a colaboração do compositor Hans Zimmer.