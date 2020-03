BMW confirma X5 a hidrogénio em 2022 A casa bávara anunciou que deverá lançar em 2022 uma versão alimentada a hidrogénio do X5. motores AutoMais motores/bmw-confirma-x5-a-hidrogenio-em-2022_5e82027f54821b1985b5f2d6





A casa bávara anunciou que deverá lançar em 2022 uma versão alimentada a hidrogénio do X5.

A produção será limitada, sendo o modelo baseado no protótipo iNext Hydrogen Concept revelado no Salão de Frankfurt de 2019. Recordamos que o modelo tinha uma potência de 374 CV com o reabastecimento de hidrogénio demorará 3 a 4 minutos, emitindo o carro apenas água.

A BMW explicou que “esta motorização com célula de combustível com hidrogénio será monitorizada em pequenas séries tendo por base o BMW X5 e que a companhia irá lançar em 2022. Depois, uma oferta ao consumidor equipada com esta motorização na segunda metade desta década, dependendo do mercado global e da procura.”

O modelo utiliza uma mecânica baseada naquela será usada no iX3, utilizando uma bateria de 74 kWh que alimenta um motor de 286 CV e 400 Nm de binário, tendo uma autonomia de 440 km em ciclo WLTP. O sistema “fuel cell” foi desenvolvido juntamente com a Toyota como parte de uma parceria que vem de 2013, sendo que só pela reação química, debita 170 CV.

Para Klaus Frolich, membro do conselho de administração da BMW, “a tecnologia de pilha de combustível pode tornar-se cada vez mais realizável e tornar-se no quarto pilar do nosso portfólio a longo prazo. Os modelos de topo na nossa extremamente popular família X são, claramente, candidato a esta tecnologia.” Este responsável da casa bávara diz também que “o hidrogénio terá de ser produzido em quantidade suficiente, a preços competitivos e usando energia verde. Além disso, deverá ser utilizado primariamente em aplicações que não possam ser eletrificados diretamente, por exemplo, os transportes de longo curso.”