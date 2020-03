BMW confirma que o desportivo híbrido i8 terminará a produção já em abril Quase seis anos depois de ter sido lançado como a nova tendência dos desportivos, o BMW i8 nas versões Coupé e Roadster acaba a sua existência em abril. motores AutoMais motores/bmw-confirma-que-o-desportivo-hibrido-i8_5e68fd3499a1bc1980023a75





Quase seis anos depois de ter sido lançado como a nova tendência dos desportivos, o BMW i8 nas versões Coupé e Roadster acaba a sua existência em abril.

A unidade de produção de Leipzig vai deixar de fabricar o i8 Coupé e Roadster já em abril, depois da BMW ter reorientado o seu foco no desenvolvimento da gama de modelos elétricos, como o i4, o iX3 ou o SUV Next. E em termos de desportivos, a BMW já revelou o VIsion M Next, o desportivo elétrico que tomará o lugar do híbrido i8.

Desde que chegou em 2014, o BMW i8 vendeu um pouco mais de 20 mil unidades, tendo recebido um “roadster” em 2018, altura em que teve direito a uma ligeira remodelação. Quando acabar a edição especial “Ultimate Sophisto” de 200 unidades, o i8 vai acabar e ficar para a memória e para os amantes dos clássicos. A unidade 20 mil foi produzida em dezembro do ano passado e em diversos países, a BMW está a fazer um esforço vigoroso para escoar as unidades existentes em stock, com preços reduzidos.