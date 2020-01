Bentley regressa aos lucros ajudada pelo Continental GT Um aumento de 5% nas vendas ajudou a Bentley a regressar aos lucros depois de anos de números no vermelho. motores AutoMais motores/bentley-regressa-aos-lucros-ajudada-pelo_5e15fd13173a6f1c31693633





Um aumento de 5% nas vendas ajudou a Bentley a regressar aos lucros depois de anos de números no vermelho.

Com 11.006 unidades vendidas em 2019, a Bentley conheceu um crescimento de 5% face a 2018 e com a excelente performance do Continental GT e das versões especiais. Contas feitas, conforme referiu o CEO da marca, Adrian Hallmark. “Este resultado assegura o regresso da Bentley aos lucros, demonstrando o sucesso da implementação do processo de inversão das contas, enviando uma mensagem clara do potencial da Bentley para 2020.”

A casa britânica propriedade do grupo VW não revelou o valor final, mas olhando aos números oficiais dos primeiros nove meses de 2019, o lucro operacional rondava os 65 milhões de euros. Recordamos que em 2018, a Bentley registou um prejuízo de 288 milhões de euros.