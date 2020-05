A pandemia de Covid-19 parece que está a dar tréguas e esta segunda feira abriu parte do comércio e o desconfinamento começa, finalmente. Mas, cuidado, ainda não há um livre trânsito para fazer o que queremos, pois o SARS Cov-2 anda por ai e se não tivermos cuidado, podemos ter de voltar a estar confinados.

Para os que ainda vão ficar em casa, continuamos a revelar o nosso Top 10 dos diversos segmentos com os modelos á venda Portugal. É a nossa escolha, vincula-nos a nós e a mais ninguém. Se quiser deixar nos comentários a sua escolha, seria apreciado.

1º Volkswagen T-Roc

Feito em Portugal, o T-Roc é uma excelente proposta, especialmente quando se esquece os modelos mais caros, demasiado caros. Confortável, económico, refinado como poucos e uma bagageira familiar. Tem uma das melhores posições de condução do segmento e um nível de segurança e de apoios ao condutor excelente. Podia ser um pouco excitante ao volante e os preços dos modelos de topo são elevados.

2º – Skoda Kamiq

O modelo da casa checa parece mais uma carrinha que um SUV, enfim, é um crossover. Ao contrário do T-Roc, ficamos sentados mais perto do solo, com uma belíssima posição de condução. É uma das melhores produções da Skoda, sendo suave, simples de utilizar, conforto muito aceitável e um comportamento de qualidade. Além disso, como sucede com a maioria dos Skoda, a habitabilidade é excelente. O equipamento não é faustoso, mas é um carro bem construído e uma boa opção.

3º – Hyundai Kauai

O modelo da Hyundai é uma excelente escolha que tem como chamariz a oferta de todo o tipo de motorização: gasolina, híbrido e elétrico. Tem opção entre duas e quatro rodas motrizes, caixa manual ou automática. Ao contrário do Kia Stonic, o Kauai tem uma plataforma própria, um estilo muito interessante e um refinamento assinalável. Os preços são para todas as carteiras.



4º – Volkswagen T-Cross

Confortável, fácil de conduzir, tem muito espaço para o tamanho que tem, sendo fácil de utilizar em cidade. O refinamento é inferior ao do T-Roc e a oferta de motores não é muito ampla. O conforto é bom, o comportamento é apenas suficiente.

5º – Nissan Juke

O Juke vendeu muito pelo seu estilo diferenciado, tendo como maiores defeitos a falta de espaço atras e o desconforto. A Nissan voltou a apostar no estilo e corrigiu praticamente tudo o que estava menos bem. Só tem um motor, tem um dos melhores interiores do segmento e um bom equipamento. O conforto melhorou, mas ainda é algo duro. O sistema de info entretenimento não é dos melhores.

6º – Seat Arona

O mais pequeno dos SUV da Seat já esteve no topo do segmento, mas a velocidade com que este se move levou-o a ser ultrapassado. Ainda assim, continua a ser um dos melhores carros do segmento e com o bloco de 1.0 litros a gasolina, uma séria opção. Tem um bom comportamento, tem uma boa habitabilidade, mas tem um interior com qualidade inferior a alguns rivais. Falta-lhe um pouco de versatilidade.

7º – Kia Stonic

O Stonic aposta num estilo sedutor e numa enorme facilidade de utilização. Só tem tração dianteira, está um pouco mais acima do solo, mas não deixa de ser um Kia Rio de calças arregaçadas. Ainda assim, tem um comportamento muito interessante e o motor 1.0 litro com 120 CV é o mais interessante da gama. O conforto não é extraordinário, a praticabilidade e versatilidade também não, mas é um carro muito interessante.

8º – Audi Q2

O facto de ser um produto Premium, leva a que os preços estejam um pouco fora do nível do segmento. É o primeiro pequeno SUV do segmento, exibindo qualidade, um interior como só a Audi é capaz de fazer e um dos melhores sistemas de info entretenimento. O espaço e a bagageira estão ao nível dos melhores do segmento. O comportamento é muito interessante, embora não seja entusiasmante. Não é muito confortável.

9º – Suzuki Vitara

Pode não parecer, mas o Vitara é um ótimo produto. Poderia ter um estilo mais agradável, mas é um carro oferecido com uma motorização híbrida com 1.4 litros a gasolina, tem uma excelente habitabilidade, uma bagageira razoável e está muito, mas muito bem equipado com preços simpáticos. É verdade que a qualidade é inferior

à de muito rivais e o sistema de infor entretenimento deveria ser melhor, mas mesmo assim, o Vitara é uma excelente proposta.

10º – Honda HR-V

O HR-V foi renovado, mas vai ficando para trás e a necessitar de uma nova geração. Só tem o motor 1.5 litros a gasolina, o topo de equipamento está bem recheado, tem uma boa habitabilidade, a flexibilidade dos bancos traseiros é muito interessante, perde devido ao menor refinamento e aos preços. E, claro, a ter já alguma idade face aos mais recentes rivais.