Quando estamos no bom caminho em termos de controlo da pandemia – embora seja OBRIGATÓRIO lavar bem as mãos, desinfetar as mãos, manter a distância social e usar máscara de proteção – e poderemos dentro de pouco voltar a pensar em comprar carro, o AUTOMAIS oferece-lhe o Top 10 dos modelos á venda Portugal por segmentos. É a nossa escolha, vincula-nos e a mais ninguém. Vamos começar pela base, os citadinos.

1º – Hyundai i10

A anterior geração já era, para nós, o melhor carro do segmento, à nova geração falta-lhe um motor mais potente, porque tudo o resto é excelente, do espaço interior, à bagageira, da qualidade á tecnologia, enfim, o i10 lidera o nosso Top 10 sem grandes dificuldades.

2º – Suzuki Ignis

Escusa de torcer o nariz ou levantar a sobrancelha: o Suzuki Ignis é um excelente citadino, giro, divertido, tem imenso espaço para um carro tão pequeno e uma garra muito divertida e eficaz. O interior merecia um pouco mais de atenção e o sistema de info entretenimento tem de ser melhorado rapidamente. Oferecendo uma versão híbrida e até tração integral, o Ignis é uma delicia e não bate o i10 porque o interior do japonês fica longe do coreano.

3º – Kia Picanto

Não é tão refinado como o i10, mas tem um vantagem: as versões GT são divertidas e o Picanto oferece as mesmas valias do i10 (espaço interior e uma qualidade que melhorou face ao à anterior geração) com a vantagem de ter um bloco 1.0 litros turbo que lhe dá outro fôlego. A bagageira é mais pequena que a do i10, mas os olhos também comem e na versão GT o Picanto é… picante!

4º – Fiat Panda

O Panda é um carro que é mal amado sem se perceber porque razão. Sim, está com alguma idade esta terceira geração, mas continua a ser um carro giro, charmoso, com detalhes de estilo verdadeiramente deliciosos, oferece uma versão híbrida suave e também tração integral. É uma pena que raramente esteja na lista de compras de quem quer um citadino em Portugal.

5º – Fiat 500

O 500 é líder de mercado e está numa classe á parte. Revivalista, é-lhe perdoado detalhes que mereciam ser mais cuidados. A nova geração repara muitas das fraquezas, mas é, para já, somente elétrico. O atual 500 manter-se-á à venda e será, sempre, um sedutor até pelas suas muitas versões especiais.

6º – VW Up

Oferecendo motorização a gasolina e elétrica, o Up faz-se valer da qualidade herdada dos padrões da Volkswagen, batendo os rivais nesse particular. A ampla oferta de motorizações reduziu-se recentemente e o Up perdeu algum do seu interesse. Claro que há o GTI com 115 CV, mas é uma exceção e muito cara. Em tudo o resto é um carro alemão e não tem a piada e o charme dos modelos que ficam à sua frente.

7º – Skoda Citigo

O Citigo passou a ser apenas elétrico e isso deixou-o fora da posição de modelos mais barato do grupo VW. Perdeu interesse, pois é caro e a solução elétrica não é brilhante com uma autonomia de oficial de 272 km que, na realidade, ronda os 190 km. Manteve-se refinado, bem construído e com qualidade no interior.

8º – Seat Mii

Exatamente o mesmo discurso do Citigo é aplicado ao Seat Mii, agora somente elétrico e com menos autonomia que o carro da Skoda. O preço acaba por o derrotar.

9º – Toyota Aygo

O Aygo recebeu uma atualização de estilo que o deixou mais agressivo, mantendo as qualidades conhecidas: o motor de 1.0 litros adaptado ao tráfego citadino, embora a falta de sobrealimentação o deixe em desvantagem face a alguns rivais. Continua a ser divertido e é com expetativa que se aguarda a nova geração, fora do acordo com a PSA.

10º – Dacia Sandero

Não fiquem preocupados. Claro que o Sandero não é um citadino puro e duro, mas as suas maiores dimensões não lhe dão livre acesso ao segmento dos utilitários, pois sendo um “low cost” tem preço de citadino e tamanho de utilitário. Oferece um compromisso interessante, mas tecnicamente e em termos de refinamento, está longe dos rivais de ocasião.