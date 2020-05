A semana passada oferecemos-lhe um passatempo com duas edições diárias para testar a fundo os seus conhecimentos do automóvel. Esperamos que tenha gostado dos desafios que lhe propusemos. Conforme prometido aqui ficam as respostas dos 30 desafios que lhe propusemos na sexta feira passada.

1) Alfa Romeo 6C Sport (1928); 2) Volvo PV36 Carioca (1935); 3) Buick Y Job Concept (1938); 4) Aston Martin Lagonda V12 (1939); 5) Saab UrSaab (1947); 6) Tasco (1948);

7) Buick Roadmaster (1949); 8) Dodge Ram Power Wagon (1951); 9) Rolls Royce Silver Dawn Drophead (1952); 10) Chevrolet Nomad (1954); 11) Hudson Italia (1954); 12) Buick Centurion (1956); 13) Chrysler 300C (1957); 14) Dodge Coronet (1959); 15) Daihatsu Compagno (1965); 16) Dodge Charger (1966); 17) Holden Hurricane Concept (1969); 18) Maserati Indy (1969); 19) Lancia Bertone Stratos HF Zero (1970); 20) Lotus Esprit Concept (1972); 21) BMW Z13 Concept (1994); 22) Seat Bolero 330 BT (1998);

23) Acura CL Type S (2001); 24) Stola GTS Concept (2003); 25) Yes Roadster (2003); 26) Artega GT (2008); 27) Toyota FT86 Concept (2009); 28) Tata Connect Next (2014); 29) Vuhl 05 (2015); 30) Sony Vision Concept (2020)