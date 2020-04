A semana passada oferecemos-lhe um passatempo com duas edições diárias do mais fácil ao mais difícil. Esta semana, voltamos a oferecer um passatempo, ainda com duas edições diárias, mas agora propomos que olhe para os dez modelos que propomos em cada edição e tente adivinhar que veículo é. Provavelmente terá de fazer alguma pesquisa e o objetivo é reforçar os seus conhecimentos do automóvel. A resposta ao desafio de cada edição é fornecida na edição seguinte. Divirta-se e não se exalte, afinal isto é apenas para o ajudar a passar mais facilmente o tempo!

Respostas ao desafio de ontem à tarde: 1) Chrysler Streamliner X Gilda; 2) Audi Imperator (1929); 3) BMW 328 Kamm Coupe (1940); 4) Cadillac El Camino Concept (1954); 5) Aston Martin DB5 (1963); 6) Skoda 1000 (1964); 7) Oldsmobile Aerotech (1988); 8) Mitsuoka Viewt (1997); 9) Lobini H1 (2007); 10) FM Auto Vulca (2009).