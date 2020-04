Vamos lá colocar a prova os seus conhecimentos do universo automóvel. Nível Fácil.

Quanto ao desafio de ontem, aqui estão as respostas certas: 1 – Bertone Freeclimber; 2 – McLaren 570 LT; 3 – Zolfe GTC4; 4 – Lexus LFA; 5 – Alfa Romeo RM Sport

1 – Nasceu no chão sagrado de Hethel, no castelo que foi de Colin Bruce Champman. Que carro é? A) Lotus Elise; B) Lotus Europa; C) Lotus Seven

2 – Participou numa produção cinematográfica, mas nunca esteve á venda. Que carro é e em que filme participou? A) BMW 740I – 007 O Amanhã Nunca Morre; B) Aston Martin DBS – 007 Quantum of Solace; C) Jaguar C-X75 – 007 Spectre

3 – O Ford Escort foi um carro marcante para o universo automóvel e foi declinado em várias versões. Qual era o nome de modelo pintado de cor de laranja? A) Londres; B) Espanha; C) México

4 – Durante anos foi considerado o patinho feio da Porsche. Qual é este modelo? A) 924; B) 944; C) 928

5 – A grelha Duplo Rim é um dos sinais distintivos de uma marca alemã? Qual é a marca e o modelo? A) BMW Série 7; B) BMW Série 1; C) BMW M8